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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد موسى يعرض كلمة النائب محمد أبوالعينين بجلسة الحوار الوطني عن أولويات الاستثمارات

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، في جلسة الحوار الوطني، عن أولويات الاستثمارات العامة.

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محمد أبو العينين: مصر تحتاج إلى رؤى جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية

فيما شارك النائب البرلماني محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، في جلسة الحوار الوطني، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، والتي تناقش أولويات الاستثمارات العامة - ملكية وإدارة  أصول الدولة - تمويل الاستثمار العام المدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة إحدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

 

وأعرب النائب البرلماني محمد أبوالعينين، عن تقديره لجهود إدارة مجلس الحوار الوطني، فيما يقدمونه من جهود من أجل الخروج بحصيلة نقاشية تكون زخرا لتطوير الرؤية المستقبلية لمصر.

 

ورأى النائب محمد أبوالعينين، أن الفترة القادمة مصر تحتاج إلى رؤى جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، نحتاج إلى قانون استثمار جديد مبسط وواضح، قوانين تكون من شأنها جذب جيل جديد من الاستثمار، بالإضافة إلى خلق التنافسية داخل الدولة وفي كل محافظة من محافظات مصر سواء في معدلات التنمية أو الاستثمار وأداء المحافظين، مؤكدا أن مصر قادرة على مواكبة الدول الحديثة.

 

وأضاف وكيل مجلس النواب: "نحتاج أن نبني مصر بأفكار جديدة، بتوفير بنية تكنولوجية حديثة، نثقل من خلالها خبرات الشباب، ونحتاج لبنية أساسية للسياحة، ومعرفة كيفية التسويق العقاري لمصر".

 

وتابع: "قضايا التسويق لمصر سواء التسويق المحلي أو العالمي   في الخارج، يحتاج إلى تعاون جميع الجهات"، مؤكدا أن مصر مؤهلة لعمل عظيم، وأن الإرادة التي استطاعت أن تخرج من النفق الضيق على مدار 10 سنوات ماضية تستطيع أن تقود قدرات مصر الجديدة خلال الفترة القادمة".
 

محمد أبو العينين الحوار الوطني مجلس النواب أولويات الاستثمارات العامة اخبار الحوار الوطنى

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