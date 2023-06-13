تريزيجيه يكشف عن مصيره بعد اقتراب رحيله عن الدوري التركي.. فيديو

كشف محمود حسن تريزيجية نجم منتخب مصر وطرابزون سبور التركي عن مصيره في الفترة المقبلة.

وقال تريزيجيه في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة غينيا ، لا اريد التحدث عن مستقبلي في الوقت الحالي.

وشدد تريزيجيه علي ان، كل تركيزه مع منتخب مصر لمواجهة غينيا غدًا.

واختتم تريزيجيه تصريحاته ، لدنيا مباراة هامة غدا امام غينيا ونستعد لها جيدًا.

وتضم بعثة منتخب مصر 19 لاعبًا هم:

محمد صلاح و محمود تريزيجيه و مصطفي محمد و علي جبر و أحمد سيد زيزو و عمر مرموش و محمد أبو جبل ومحمد صبحى، مصطفى فتحى، أحمد ياسر ريان و هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مهند لاشين، غنام محمد، محمود حماده، محمد رضا بوبو.

وينضم لاعبو الأهلي التسعة لمعسكر المنتخب في مراكش اليوم وهم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وحمدي فتحي ومروان عطية وحسين الشحات وأحمد عبد القادر ومحمود عبد المنعم كهربا.