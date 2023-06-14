المركزي للإحصاء: الدولة أنفقت 1.3 تريليون جنيه على التعليم خلال 10 سنوات

أولت الدولة المصرية أهمية خاصة لقطاع التعليم، لما له من مردود مباشر وغير مباشر على تحقيق التنمية المستدامة.

وفي إطار هذا الاهتمام ارتفع الإنفاق الحكومي على التعليم من 80.9 مليار جنيه عام 2013 / 2014، إلى 192.7 مليار جنيه خلال عام 2022 / 2023 .

وسجلت قيمة إنفاق الدولة على التعليم 1.3 تريليون جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية، وفقا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

وجاء الإنفاق على التعليم خلال الـ10 سنوات الاخيرة كالتالي:

• 80.9 مليار جنيه عام 2013 / 2014.

• 94.4 مليار جنيه عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 16.7%.

• 99.3 مليار جنيه عام 2015 / 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 5.2%.

• 104 مليار جنيه عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 4.7%.

• 107.1 مليار جنيه عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 3%.

• 115.7 مليار جنيه عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 8%.

• 132 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.2%.

• 157.6 مليار جنيه عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19.3%.

• 172.6 مليار جنيه خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 9.5%.

• 192.7 مليار جنيه خلال عام 2022 / 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 11.6%.