عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المركزي للإحصاء: الدولة أنفقت 1.3 تريليون جنيه على التعليم خلال 10 سنوات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أولت الدولة المصرية أهمية خاصة لقطاع التعليم، لما له من مردود مباشر وغير مباشر على تحقيق التنمية المستدامة.

وفي إطار هذا الاهتمام ارتفع الإنفاق الحكومي على التعليم من 80.9 مليار جنيه عام 2013 / 2014، إلى 192.7 مليار جنيه خلال عام 2022 / 2023 .

وسجلت قيمة إنفاق الدولة على التعليم 1.3 تريليون جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية، وفقا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

txt

1.7 تريليون جنيه قيمة الدعم المقدم من الدولة خلال الـ 10 سنوات الماضية

txt

63 مليار دولار.. 71.4% ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 10 سنوات

وجاء الإنفاق على التعليم خلال الـ10 سنوات الاخيرة كالتالي:

• 80.9 مليار جنيه عام 2013 / 2014.

• 94.4 مليار جنيه عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 16.7%.

• 99.3 مليار جنيه عام 2015 / 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 5.2%.

• 104 مليار جنيه عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 4.7%.

• 107.1 مليار جنيه عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 3%.

• 115.7 مليار جنيه عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 8%.

• 132 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.2%.

• 157.6 مليار جنيه عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19.3%.

• 172.6 مليار جنيه خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 9.5%.

• 192.7 مليار جنيه خلال عام 2022 / 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 11.6%.

التعليم الانفاق الحكومي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الإنفاق على التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

315 جنيها.. انهيار مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

تفاصيل مثيرة بشأن رفض الأهلي رحيل الشناوي إلى الدوري الإنجليزي

وجع قلب.. ننشر صورة طبيب الساحل بعد العثور على جثمانه في العيادة

إعلامي يكشف بديل حمدي فتحي في الأهلي بعد انتقاله الوشيك إلى الوكرة القطري

الأهلي يقترب من ضم صفقة سوبر

قرار من كولر| الأهلي يقطع الطريق على صفقة الزمالك.. تفاصيل مثيرة

مؤثر.. نجم الأهلي السابق يُعلق على رحيل حمدي فتحي

بلال علام: حظي سيئ مع مباريات الأهلي.. وجمهور الزمالك منحني أكثر مما أستحق|فيديو

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب تواصل التراجع والجرام يخسر 55 جنيها

أشرف العربي: على الدول والمنظمات البحث عن وسيلة لخلق عالم أفضل وأكثر استدامة

1.7 تريليون جنيه قيمة الدعم المقدم من الدولة خلال الـ 10 سنوات الماضية

63 مليار دولار.. 71.4% ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 10 سنوات

السعيد بمجموعة العشرين: مصر تهتم بتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات

رجع تاني.. هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

‏الإحصاء: 9.9 مليون مركبة مرخصة في 31 ديسمبر 2022‏

التخطيط تبحث مع الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية سبل التعاون المشترك

ترشيحاتنا

اليابان.. احتجاز جندي مراهق بعد إصابته مجموعة من قوة الدفاع الذاتي

«الدرندلي»: الجماهير غير متفاعلة مع مباريات المنتخب.. واختلافي مع جمال علام وجهات نظر|فيديو

تستعين بالايشارب لغلق فتحة الفستان| أروى جودة تثير الجدل عبر إنستجرام

المركزي للإحصاء: الدولة أنفقت 1.3 تريليون جنيه على التعليم خلال 10 سنوات

محمد عبد المقصود لصدى البلد: تشكيل لجنة لدراسة وضع المقابر خطوة هامة

رعب الثوران.. فرار الآلاف من منازلهم بعد خروج حمم بركان مايون بالفلبين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب مع العسل على الريق؟

بالأحضان.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل برفقة حسام حبيب

الأهرامات بناها الجن| أغرب 5 شائعات طاردت الفراعنة.. رقم 4 سيدهشك

خوف الامتحانات جابلك صداع .. إليك هذه الحيل

فيديو

فاحشة من الكبائر.. بسمة وهبة تنفعل على الهواء: إزاي بنروج لفكرة المساكنة

مفيش مراوح والامتحان صعب.. ماذا حدث مع طلاب الثانوية العامة اليوم؟ |شاهد

خان العيش والملح|تفاصيل مؤلمة في تخلص مصري من 3 أشخاص بقطر..شاهد

فيديو يثير الجدل للملكة رانيا مع طفلة في حفل خيري.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ