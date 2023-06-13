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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن محاكمة ترامب

دونالد ترامب
دونالد ترامب

أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بأنه لم يتم توجيه أي سؤال مباشر للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أثناء الجلسة ولم يطلب منه التحدث أمام القاضي.

 

وأكدت شبكة “سي إن إن، أن ترامب غادر مقر المحكمة في ميامي بعد السماح له بالمغادرة من دون شروط.

 

وأشارت إلي أن ترامب، يتجه إلى نيوجيرسي لإلقاء خطاب أمام أنصاره.

 

وأوضحت أن “الشرطة فرقت أنصار ترامب خارج محكمة ميامي بعد مغادرته”.

 

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بأن محكمة ميامي سمحت للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بالمغادرة دون قيود أو شروط.

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وأكدت “سي إن إن”، أنه “لن يتم فرض كفالة مالية على ترامب مقابل السماح له بمغادرة المحكمة”.

 

وأوضحت أنه “لن يتم فرض قيود على سفر ترامب بعد مثوله أمام المحكمة بقضية الوثائق السرية”.

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