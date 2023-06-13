"أمريكا باتت بلدا فاسدا".. أول تعليق من ترامب بعد محاكمته

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن أمريكا باتت بلدا فاسدا وأحوال الناس أصبحت سيئة.

وأضاف ترامب، أن “الحكومة الأمريكية الحالية خرجت عن السيطرة”.

وأكد الرئيس الأمريكي السابق، أنه “سيلقي خطابا في وقت لاحق الليلة”.

واحتفل أنصار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، معه بيوم ميلاده بعد خروجه من محكمة ميامي.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بأنه لم يتم توجيه أي سؤال مباشر للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أثناء الجلسة ولم يطلب منه التحدث أمام القاضي.

وأكدت شبكة “سي إن إن، أن ترامب غادر مقر المحكمة في ميامي بعد السماح له بالمغادرة من دون شروط.

وأشارت إلي أن ترامب، يتجه إلى نيوجيرسي لإلقاء خطاب أمام أنصاره.

وأوضحت أن “الشرطة فرقت أنصار ترامب خارج محكمة ميامي بعد مغادرته”.