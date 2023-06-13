طارق الشناوي: عواطف شيرين تسبق عقلها

أكد طارق الشناوي ، الناقد الفني، أن هناك لحظات سلبية وعدم نجاح سبب في إعلان اعتزال الرموز والفنانين، مؤكدًا أن شيرين أعلنت عن اعتزالها لأكثر من مرة وعادت مرة أخرى.

وأشار طارق الشناوي، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن نجلاء فتحي لم تعلن عن اعتزالها وكان اعتزالها صامت وانسحبت من المجال، مؤكدًا أن سعاد حسني قررت في داخلها عدم مواجهة الناس بملامحها الأخيرة وزيادة وزنها، وكان بداخلها إحساس بالرقة، ولم تتصالح مع ملامحها وهو سبب عدم ظهورها قبل وفاتها.

وأوضح أن نادية الجندي متصالحها مع نفسها ومتقبلة لملامحها، مشيرًا إلى أن سعاد حسني كانت تبتعد عن العيون، مؤكدًا أن الفنانة شيرين عبدالوهاب أعلنت أكثر من مرة اعتزالها وعواطفها تسبق عقلها، منوهًا بأنه عادت لنفس قوتها.

وتابع: "الجمهور طماع ويريد دائمًا أن يرى الفنان"، مشددًا على أن الفنان الذي يعاني من أزمات أخلاقية ويعود يكون هناك إقبال جماهيري عليه، موضحًا أن المجتمع متغير.



