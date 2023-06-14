كولو توريه: مازلت مشجعًا لمانشستر سيتي.. وعلى صلاح البقاء في ليفربول

نصح الأسطورة كولو توريه نجم أرسنال ومانشستر سيتي السابق، محمد صلاح بالبقاء في صفوف الريدز خلال الفترة المقبلة.



وقال كولو توريه، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "بالتأكيد مازلت مشجعًا لمانشستر سيتي، وما حققه الفريق من إنجازات يعكس خطة هذا النادي المميزة، فالجميع يقوم بعمله على أكمل وجه".



وأضاف: "كتيبة مانشستر سيتي مميزة تحت قيادة الرائع جوارديولا، وفي كل موسم يتطورون ويواصلون النجاحات".



وعن مستقبل محمد صلاح علق: "أعتقد أن صلاح لاعب مميز ولديه صفات لا تصدق وهداف وعقليته رائعة، والجماهير هناك تعشق صلاح، لذلك من الأفضل له البقاء".