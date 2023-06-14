سكك حديد وموانئ.. أستاذ هندسة الطرق: مشروعات النقل تخدم التنمية

أكد حسن مهدى أستاذ هندسة الطرق والنقل بكلية الهندسة جامعة عين شمس، أن قطاع النقل يخدم المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة في كافة القطاعات .

وقال حسن مهدي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية "، :" تم العمل على تطوير شبكة الطرق والسكك الحديد والموانيء من أجل إحداث التنمية المطلوبة ".

وأضاف حسن مهدي :" الدولة المصرية تنفذ المشروع القومي للطرق الذي ساهم في إضافة 7 ألاف كيلو متر طرق ساهمت في ربط مفاصل الدولة ببعضها البعض ".

وتابع حسن مهدي :" تطوير قطاع النقل يدعم مشروعات التنمية من أجل توفير حياة كريمة للمواطن والخروج من الوادي الضيق".

وأكمل حسن مهدي :" الدولة عملت على تطوير قطاع السكك الحديدية من خلال إصلاح نظم التحكم والإشارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري وإدخال قطارات حديثة للخدمة ".