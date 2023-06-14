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سكك حديد وموانئ.. أستاذ هندسة الطرق: مشروعات النقل تخدم التنمية

صدى البلد

أكد حسن مهدى أستاذ هندسة الطرق والنقل بكلية الهندسة جامعة عين شمس، أن  قطاع النقل يخدم المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة في كافة القطاعات .

 

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وقال حسن مهدي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية "، :"  تم العمل على تطوير شبكة الطرق والسكك الحديد والموانيء من أجل إحداث التنمية المطلوبة ".

 

 وأضاف حسن مهدي :" الدولة المصرية تنفذ المشروع القومي للطرق  الذي ساهم في إضافة 7 ألاف كيلو متر طرق ساهمت في ربط مفاصل الدولة ببعضها البعض ".

 

 وتابع حسن مهدي :"  تطوير قطاع النقل يدعم مشروعات التنمية من أجل توفير حياة كريمة للمواطن والخروج من الوادي الضيق".

 

وأكمل حسن مهدي :" الدولة عملت على تطوير قطاع السكك الحديدية من خلال إصلاح نظم التحكم والإشارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري  وإدخال قطارات حديثة للخدمة ".

النقل شبكة الطرق الموانىء التنمية اخبار التوك شو

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