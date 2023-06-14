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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر أسماء أوائل طلاب الشهادة الإعدادية بأسيوط

محافظ أسيوط يعلن
محافظ أسيوط يعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أسماء أوائل طلاب الشهادة الإعدادية لعام 2022 / 2023 خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية.
وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه حصلت على المركز الأول الطالبة منة الله بمدرسة الشيخ شهيب عبدالناصر الاعدادية بمركز ديروط و إيهاب وائل أبو الوفاء محمود بمدرسة بدر الإعدادية بنين بديروط حصل على المركز الثاني، و المركز الثالث ميري نبيل فتحي جاد السيد مدرسة بويط الإعدادية المشتركة بساحل سليم، والمركز الرابع ايه طارق عبدالحميد نجيب مدرسة طلائع المستقبل الخاصة بأسيوط الجديدة، والمركز الخامس محمود محمد أحمد مدرسة دار حرار الإعدادية، والمركز السادس حازم عبدالناصر على سلمان مدرسة نجوع المعادي الإعدادية المشتركة، والمركز السابع سلمى علي القرشي كامل مدرسة البداري الإعدادية بنات، والمركز الثامن محمد عصام إسماعيل أحمد مدرسة البداري الإعدادية بنين، والمركز التاسع فرح عمر محمد سيد مدرسة البداري الإعدادية بنات، والمركز العاشر ريم أحمد محمد محمد مدرسة الإيمان الإعدادية بنات البداري.

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77.3 للعامة و76.20% للمهنية

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وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد اعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023 بنسبة نجاح بلغت 77.3% لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين وبنسبة بلغت 76.20% للإعدادية المهنية.. جاء ذلك بحضور عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمديرية.
وقدّم محافظ أسيوط – خلال مؤتمر صحفي عقد بديوان عام المحافظة - التهنئة لجميع الطلاب الناجحين وطالبهم بضرورة بذل المزيد من الجهد والاستذكار المستمر لتحقيق النجاح والتفوق الدراسي للحصول على أعلى الشهادات متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية.
كما وجّه محافظ أسيوط رسالة شكر وتقدير لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم معربًا عن تقديره لكافة العاملين بقطاع التربية والتعليم بالمحافظة على مجهوداتهم خلال العام الدراسي مؤكدًا على أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة موجهًا باستمرار بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح مؤكدًا على اهتمام ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي بقطاع التعليم لتحقيق خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. 
وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أن نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية تعكس مدى اهتمام الطلاب واجتهادهم خلال العام الدراسي حيث بلغت نسبة النجاح فيها للطلاب النظاميين والمنازل 77.53% وبلغ عدد من اجتاز امتحانات الفصل الدراسي الثاني للإعدادية العامة 59 ألفًا و96 طالباً من إجمالي عدد الطلاب المقيدين البالغ عددهم 76 ألفًا و619 طالبًا لافتًا إلى أن عدد الطلاب المقيدين من طلاب المدارس الإعدادية المهنية بلغ 3 آلاف و214 طالبًا نجح منهم 2200 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 76.20 % فضلا عن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين التي بلغت 62.5 % والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 75.3 % مضيفًا أن النتيجة جاري توزيعها على الإدارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب فور وصولها.

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