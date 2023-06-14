أخبار التوك شو| شائعة إصابة أحمد موسى بأزمة صحية وتحذيرات الأرصاد وانفعال بسمة وهبة وتاريخ الصاعقة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الأعظم في تاريخ الصاعقة| سمير فرج يكشف تفاصيل معركة رأس العش



كشف اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، دور قوات الصاعقة المصرية في خدمة الوطن، مشيرا إلى أن قوات الصاعقة لها دور عظيم و أعظمها معركة رأس العش.

ضربين أخبار| أحمد موسى يرد على شائعات الإخوان بإصابته بأزمة صحية



شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى عناصر الإرهابية ينشروا شائعات عنه، وكلها كذب في كذب.

وزير الخارجية العراقي: التعاون مع مصر والأردن مسار مهم وله اتجاهات مختلفة



قال فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، أن العلاقات مع واشنطن جيدة جدا ومستمرة وكانت العلاقات لفترة معينة تركز على الجانب الأمني والعسكري فقط.

أمطار ورياح شديدة.. تحذير عاجل من الارصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس، وتعرض البلاد لموجة التقلبات الجوية، مشيرة إلى أن ستكون شدتها على المحافظات الموجودة وسط وشمال الصعيد وخليج السويس ومحافظة البحر الأحمر والصحراء الغربية.

فاحشة من الكبائر.. بسمة وهبة تنفعل على الهواء: إزاي بنروج لفكرة المساكنة



علقت الإعلامية "بسمة وهبة" على موضوع "المساكنة"، قائلة:" أنا لا يمكن أناقش ذلك الموضوع..أنا ضد النقاش في هذا الموضوع".

اللجنة الدائمة للآثار تكشف كواليس قرار الرئيس السيسي بإنشاء مقبرة الخالدين



علق الدكتور جمال عبدالرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الدائمة للآثار، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مقبرة الخالدين والتي تضم رفات عظماء ورموز مصر، قائلا :" قرار سليم والجميع ارتاح لهذا القرار الرئاسي".

القمر يقترن بالمشترى فجر الأربعاء في مشهد بديع.. نصيحة معهد بحوث الفلك

دعا الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، هواه الفلك والمهتمين إلى رصد وتصوير ظاهرة اقتران مع كوكب المشترى اكبر كواكب المجموعة الشمسية والاستمتاع بمتابعة الكواكب التي أبدع الله بصنعها في الكون، سوءا بالعين المجردة او عن طريق التلسكوب، لافتا إلى أنه منظر مبهر لمحبي مراقبة النجوم حول العالم.

المصرية للحوم بالتموين: الأسعار لدينا أقل عن الأسواق بنسبة 35%



أكد اللواء محمود السعدني رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن بوزارة التموين، أن الدولة مهتمة بتنوع مصادر اللحوم، مضيفاً أن وصل 5 آلاف رأس ماشية من جيبوتي لمصر مؤخراً.

الغرف التجارية يكشف تفاصيل منتدى رجال الأعمال المصري العراقي



أكد محمد المصري، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنه تم افتتاح فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري العراقي، بحضور عدد من الوزراء من الجانبين، وممثلي القطاع الخاص من مصر والعراق.



الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية

كشف محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة .



أشرف زكي لـ حلا شيحة: لو قررت ترجع هيبقى لينا قعدة كبيرة معاها



علق الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على عودة الفنانة حلا شيحة للفن مرة أخرى، قائلا: "قولت قبل كدا قرار عودة حلا شيحة للفن مرة أخرى لا يقتصر علي رأي فقط، بل على رأي الأسرة الفنية".



إعلامية تكشف سبب تغير اسم ملعب محمد الخامس لـ "ستاد محمد عبد المنعم"



كشفت الإعلامية إنجي أنور، عن أن ملعب محمد الخامس بالمغرب، تحول اسمه على موقع "ويكبيديا" الشهير إلى ملعب محمد عبد المنعم، مدافع النادي الأهلي، وذلك بعد تتويج المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه.