فيديو كارثي .. سيارة ذاتية القيادة تعيق عمل قوات الطوارئ في أمريكا

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سيارة أجرة ذاتية القيادة طراز «كروز» أعاقت الطريق أمام أطقم طوارئ كانوا في طريقهم لمسرح حادث إطلاق ناري جماعي في سان فرانسيسكو.

وحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، قالت الشرطة إن حادث إطلاق نار في «ميشن ديستريكت» بالمدينة، خلّف 9 قتلى، بينهم امرأة في الـ19، و7 رجال تتراوح أعمارهم بين 22 و35 عاماً. إلا أن أطقم الطوارئ الذين كانوا أول من استجاب للحادث وانطلقوا مسرعين باتجاه مسرح إطلاق النار، فوجئوا بسيارة ذاتية القيادة طراز «كروز» تعترض طريقهم، حسبما ذكر أحد الشهود.

ويكشف فيديو عن إطلاق أحد ضباط الشرطة النار على السيارة «كروز» المتوقفة، ويبدو شعار الشركة واضحاً على الباب الخلفي لها، كي تتحرك من منتصف الشارع.

وصاح الضابط: «أنت تعيق أطقم الطوارئ والإسعاف والمطافئ، يجب أن أدفع السيارة للابتعاد عن الطريق الآن»، وأضاء مصباحاً عبر نوافذ السيارة.

من جهتها، ردّت شركة «كروز» بسلسلة من التغريدات، موضحةً أن سيارتها: «توقفت بادئ الأمر نظراً لاقترابها من مسرح حادث طارئ، ثم انطلقت مبتعدة عن المكان».

وقالت الشركة إن سيارات الطوارئ كان بمقدورها الالتفاف حول سيارة التاكسي، لكنها لم تذكر إلى متى استمر بقاء السيارة في مكانها.

وكتبت الشركة عبر «تويتر»: «نشعر بالامتنان تجاه كل العاملين في الاستجابة للطوارئ لإسهامهم في الحفاظ على سلامتنا خلال مواقف كتلك، ونحن ملتزمون بالتعاون معهم».