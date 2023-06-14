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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد منير يصل إلى جدة استعدادًا لحفل "مشوارى"

صدى البلد

وصل الفنان محمد منير إلى جدة بالمملكة العربية السعودية استعدادا لإحياء حفل غنائي ضخم  يوم الجمعة المقبل، والذي يعد بمثابة تكريم عن مشواره الفني، كما حدث مع عدد من الفنانين أبرزهم أنغام. 

الحفل من المقرر أن يحمل اسم مشواري، ويقدم محمد منير في حفله بـ جدة مجموعة من أهم أغانيه خلال مشواره الفني، وأهم الأغاني التي شكلت محطات فارقة خلال هذه المسيرة، وسوف يكون بقيادة المايسترو هاني فرحات.

 

 

وتترواح أسعار تذاكر الحفل من 100 ريال سعودي بما يُعادل 824 جنيها مصريا، إلى 600 ريال سعودي، بما يُعادل 4944 جنيها مصريا، وهناك العديد من الفئات بينهم .

وكان قد شارك محمد منير في السباق الرمضاني 2023 بغناء تتر مسلسل سره الباتع للمخرج خالد يوسف ومسلسل عملة نادرة للفنانة نيللي كريم، وحقق العملان نجاحًا كبيرًا، وأيضًا غنى رباعيات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي خلال أحداث مسلسل عملة نادرة.

 

محمد منير وهاني شنودة


وفي وقت سابق أعرب الفنان محمد منير، عن سعادته بتكريم الموسيقار الكبير هاني شنودة، من حفل ذكريات الأخير الذي أقيم بالرياض، وقال محمد منير في تصريحات له: «أن الموسيقار هاني شنودة أفنى عمره وصحته في خدمة الفن والطرب وأتمنى أن أرى مسرحًا في مصر باسمه».

 

وأضاف: «أنه كرس موهبته لخدمة لمصر، متمنيًا أن يتصدى الجيل الجديد من المطربين لإعادة أغانيه من خلال رؤية جديدة، مثلما نجح في إحياء وإعادة أغاني شادية ووردة».

 

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الفنان محمد منير المايسترو هاني فرحات المملكة العربية السعودية الموسيقار هاني شنودة

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