اضطهاد سياسي..ترامب يشن هجومًا على بايدن: الرئيس الأكثر فسادًا في تاريخ أمريكا

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن اليوم هو الأكثر شرًا بتاريخ الولايات المتحدة، موضحًا أن ما حصل هو اضطهاد سياسي.

واتهم ترامب في كلمة له أمام أنصاره في نيوجيرسي، الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه الرئيس الأكثر فسادًا في تاريخ الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن أمريكا ستتذكر هذا اليوم، مؤكدًا أنه لم يتم النظر بقضية احتفاظ وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون بوثائق سرية.

وأوضح ترامب أنه ما من رئيس آخر تم التحقيق معه حتى الذين احتفظوا بوثائق أكثر منه، مشددًا على أنه يحق لأي رئيس للولايات المتحدة الاحتفاظ بوثائق ويجب إسقاط التهم ضدي

وكان ترامب، طمأن أمس الثلاثاء، أنصاره بعدما خرج من المحكمة الفيدرالية في ميامي حيث مثل أمامها في قضية "سوء التعامل مع الوثائق السرية"، وقال إن "كل شيء يسير على ما يرام".

وأضاف ترامب، خلال حديثه مع أنصاره أثناء توقفه في مطعم: "أعتقد أن المحاكمة تسير بشكل رائع، أعتقد أنها قضية مزورة، لدينا بلد مزور، لدينا دولة فاسدة ليس لها حدود، وليس لديها سوى المشاكل، نحن أمة في حالة تدهور".