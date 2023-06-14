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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حتحوت يكشف تفاصيل جديدة عن استبعاد محمد هلال من قائمة منتخب مصر

صدى البلد

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن تفاصيل صادمة تتعلق باستبعاد محمد هلال، مهاجم البنك الأهلي، من قائمة منتخب مصر، والتي قيل إنها كانت بداعي الإصابة.

وقال حتحوت، خلال برنامج "الماتش"، عبر قناة "صدى البلد"، "ما قدمه محمد هلال مع البنك الأهلي جعل انضمامه للمنتخب أمرًا منطقيًا".

واستطرد قائلًا: "ولكن خرج محمد هلال من القائمة بعد الإصابة في مباراة البنك الأهلي مع الاتحاد السكندري، والسبب المعلن من اتحاد الكرة بشأن استبعاد محمد هلال وانضمام أحمد عبد القادر لقائمة المنتخب بدلًا منه هو الإصابة".

وأضاف حتحوت: "لكن على ضوء الحقائق والمعلومات الواردة لدينا، فإن أسباب خروج محمد هلال الحقيقية من المنتخب الوطني تم اكتشاف أن هذا اللاعب هناك مشكلة خاصة بتناوله مادة محظورة ضمن الكشف على المنشطات".

وتابع: "وعلى ضوء ذلك، اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة تواصلا وتساءلا كيف تم استدعاء اللاعب، فكانت الفكرة التي خرجت كحل أن محمد هلال في مباراة الاتحاد السكندري يتعرض للإصابة، وسارالسيناريو كما خُطط له في المباراة".

وأشار حتحوت إلى أن تاريخ سحب عينة محمد هلال كان 30 يناير 2023، مضيفًا أنه بعد سحب العينة لعب هلال 16 مباراة مع البنك الأهلي، فاز الفريق في 6 مباريات، وتعادل في 5 مباريات، وتلقى 5 هزائم.

وأوضح أن هلال سجل هدفًا أمام الإسماعيلي وآخر أمام أسوان، وصنع هدفًا أمام الإسماعيلي، وجمع البنك الأهلي 22 نقطة في هذه المواجهات.

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