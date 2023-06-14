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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«الدرندلي»: الجماهير غير متفاعلة مع مباريات المنتخب.. واختلافي مع جمال علام وجهات نظر|فيديو

خالد الدرندلي
خالد الدرندلي

تمنى خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن يتفاعل الجمهور مع مباريات المنتخب الوطني مثلما يتفاعل مع مباريات الأندية.

وأضاف خالد الدرندلي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،: "الجماهير أصبحت غير متفاعلة مع مباريات منتخب، وننتظر تواجدهم في لقاء إثيوبيا".

وتابع: "واجهنا أزمات غريبة خلال مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة غينيا، ولكن هذه صغائر لا ننظر إليها، و نثق في قدرات لاعبي منتخب مصر في مواجهة غينيا".

وأردف :" الأهلي يملك روحًا قتالية وعزيمة معتادة عبر تاريخه وكنت واثقًا من فوزه على الوداد".

وواصل: "أعضاء مجلس إدارة الأهلي "إخواتي" والنادي هو بيتي ، ولا أستطيع تشجيع الأهلي في مواجهة فريق مصري بكل تأكيد، هدف محمد أبو تريكة في شباك الصفاقسي يمنحني الثقة دوما في فوز الأهلي بأي مباراة".

وبسؤاله عن أزمة محمد هلال لاعب البنك الأهلي؟ أجاب : "خلينا نركز في مباراة مصر وغينيا، واختلافي مع جمال علام وجهات نظر يحدث في أي منظومة، وتم طوي الصفحة سريعاً".

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