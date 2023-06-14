عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يتعهد بتعيين محقق خاص لمحاكمة بايدن

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه سيعين محققًا خاصًا لمحاكمة خليفته الرئيس جو بايدن إذا ما تم انتخابه للرئاسة.

وأضاف ترامب في كلمة له أمام أنصاره بنيوجيرسي أن الأرشيف القومي ليس لديه السلطة لتصنيف مواد على أنها سجلات رئاسية، مؤكدًا "أخذوا سجلاتي الطبية وجواز سفري وشهادة ميلادي قبل أن يعتذروا عن ذلك".

وأشار إلى أن مئات الوثائق السرية التي تم الاستيلاء عليها من منتجعه في فلوريدا تخصه، مؤكدًا أنه لم يُمنح الوقت الكافي لتصفح أوراقه الشخصية وفصل الوثائق السرية.

واتهم ترامب بتوجيه خادمه الشخصي لإخفاء وثائق عن المحققين.

وكان ترامب، طمأن أمس الثلاثاء، أنصاره بعدما خرج من المحكمة الفيدرالية في ميامي حيث مثل أمامها في قضية "سوء التعامل مع الوثائق السرية"، وقال إن "كل شيء يسير على ما يرام".

وأضاف ترامب، خلال حديثه مع أنصاره أثناء توقفه في مطعم: "أعتقد أن المحاكمة تسير بشكل رائع، أعتقد أنها قضية مزورة، لدينا بلد مزور، لدينا دولة فاسدة ليس لها حدود، وليس لديها سوى المشاكل، نحن أمة في حالة تدهور".

الرئيس الأمريكي السابق ترامب جو بايدن الرئيس جو بايدن الرئيس الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

315 جنيها.. انهيار مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

تفاصيل مثيرة بشأن رفض الأهلي رحيل الشناوي إلى الدوري الإنجليزي

وجع قلب.. ننشر صورة طبيب الساحل بعد العثور على جثمانه في العيادة

إعلامي يكشف بديل حمدي فتحي في الأهلي بعد انتقاله الوشيك إلى الوكرة القطري

الأهلي يقترب من ضم صفقة سوبر

قرار من كولر| الأهلي يقطع الطريق على صفقة الزمالك.. تفاصيل مثيرة

مؤثر.. نجم الأهلي السابق يُعلق على رحيل حمدي فتحي

بلال علام: حظي سيئ مع مباريات الأهلي.. وجمهور الزمالك منحني أكثر مما أستحق|فيديو

ترشيحاتنا

اليابان.. احتجاز جندي مراهق بعد إصابته مجموعة من قوة الدفاع الذاتي

«الدرندلي»: الجماهير غير متفاعلة مع مباريات المنتخب.. واختلافي مع جمال علام وجهات نظر|فيديو

تستعين بالايشارب لغلق فتحة الفستان| أروى جودة تثير الجدل عبر إنستجرام

المركزي للإحصاء: الدولة أنفقت 1.3 تريليون جنيه على التعليم خلال 10 سنوات

محمد عبد المقصود لصدى البلد: تشكيل لجنة لدراسة وضع المقابر خطوة هامة

رعب الثوران.. فرار الآلاف من منازلهم بعد خروج حمم بركان مايون بالفلبين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب مع العسل على الريق؟

بالأحضان.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل برفقة حسام حبيب

الأهرامات بناها الجن| أغرب 5 شائعات طاردت الفراعنة.. رقم 4 سيدهشك

خوف الامتحانات جابلك صداع .. إليك هذه الحيل

فيديو

فاحشة من الكبائر.. بسمة وهبة تنفعل على الهواء: إزاي بنروج لفكرة المساكنة

مفيش مراوح والامتحان صعب.. ماذا حدث مع طلاب الثانوية العامة اليوم؟ |شاهد

خان العيش والملح|تفاصيل مؤلمة في تخلص مصري من 3 أشخاص بقطر..شاهد

فيديو يثير الجدل للملكة رانيا مع طفلة في حفل خيري.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ