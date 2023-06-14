ترامب يتعهد بتعيين محقق خاص لمحاكمة بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه سيعين محققًا خاصًا لمحاكمة خليفته الرئيس جو بايدن إذا ما تم انتخابه للرئاسة.

وأضاف ترامب في كلمة له أمام أنصاره بنيوجيرسي أن الأرشيف القومي ليس لديه السلطة لتصنيف مواد على أنها سجلات رئاسية، مؤكدًا "أخذوا سجلاتي الطبية وجواز سفري وشهادة ميلادي قبل أن يعتذروا عن ذلك".

وأشار إلى أن مئات الوثائق السرية التي تم الاستيلاء عليها من منتجعه في فلوريدا تخصه، مؤكدًا أنه لم يُمنح الوقت الكافي لتصفح أوراقه الشخصية وفصل الوثائق السرية.

واتهم ترامب بتوجيه خادمه الشخصي لإخفاء وثائق عن المحققين.

وكان ترامب، طمأن أمس الثلاثاء، أنصاره بعدما خرج من المحكمة الفيدرالية في ميامي حيث مثل أمامها في قضية "سوء التعامل مع الوثائق السرية"، وقال إن "كل شيء يسير على ما يرام".

وأضاف ترامب، خلال حديثه مع أنصاره أثناء توقفه في مطعم: "أعتقد أن المحاكمة تسير بشكل رائع، أعتقد أنها قضية مزورة، لدينا بلد مزور، لدينا دولة فاسدة ليس لها حدود، وليس لديها سوى المشاكل، نحن أمة في حالة تدهور".