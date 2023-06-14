حفيدة محمود سامي البارودي: وضعت علامة منذ 3 أسابيع على قبر جدي

علقت قمرية حسن مراد، حفيدة محمود سامي البارودي، على توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء مقبرة للخالدين، قائلة:" تم وضع علامة منذ 3 أسابيع على قبر جدي محمود سامي باشا البارودي ولم نكن نعلم هل سيتم إزالتها أم لا..وهل سيتم هدم المدفن أم لا.



وأوضحت خلال حوارها ببرنامج يحدث في مصر، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، " افتخر بكوني من سلالة محمود سامي الباوردي، وهو جد والدتي".

ونوهت بأن مقبرة جدها محمود سامي البارودي تم إنشاؤها وقت وفاته، وذلك عقب رجوعه من المنفى، متابعة: حينها كان جدي ضرير بسبب ما تعرض له في المنفى.

واختتمت حديثها: "جدي هو الوحيد اللي ذو حيثية ويمكن نقل رفاته لمقبرة الخالدين، طيب أبويا وأخويا وولاده الستات هوديهم فين".