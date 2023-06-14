مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تُقام اليوم الأربعاء الموافق 14-6-2023، العديد من المباريات الهامة، والتي يأتي أبرزها مواجهة منتخب مصر أمام غينيا، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.
مواعيد مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية
جنوب السودان ضد جامبيا – 4 مساء - بي إن سبورت
ساوتومي و برينسيب ضد غينيا بيساو – 7 مساء - بي إن سبورت
غينيا ضد مصر – 9 مساء - بي إن سبورت 4
مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية
هولندا ضد كرواتيا – 9.45 مساء - بي إن سبورتس اتش دي بريميوم 1
مواعيد مباريات الدوري المغربي
الرجاء ضد نهضة بركان – 10 مساء
الدفاع الحسني الجديدي ضد مولودية وجدة – 10 مساء
الجيش الملكي ضد أولمبيك خربيكة – 10 مساء
حسنية أغادير ضد الوداد – 10 مساء