مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تُقام اليوم الأربعاء الموافق 14-6-2023، العديد من المباريات الهامة، والتي يأتي أبرزها مواجهة منتخب مصر أمام غينيا، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

مواعيد مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية

جنوب السودان ضد جامبيا – 4 مساء - بي إن سبورت

ساوتومي و برينسيب ضد غينيا بيساو – 7 مساء - بي إن سبورت

غينيا ضد مصر – 9 مساء - بي إن سبورت 4

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية

هولندا ضد كرواتيا – 9.45 مساء - بي إن سبورتس اتش دي بريميوم 1

مواعيد مباريات الدوري المغربي

الرجاء ضد نهضة بركان – 10 مساء

الدفاع الحسني الجديدي ضد مولودية وجدة – 10 مساء

الجيش الملكي ضد أولمبيك خربيكة – 10 مساء

حسنية أغادير ضد الوداد – 10 مساء