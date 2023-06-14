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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انفجارات قوية تهز العاصمة دمشق.. وترامب يلقي خطابًا أمام أنصاره في نيوجيرسي.. وفيتوريا يكشف صعوبات مواجهة منتخب مصر أمام غينيا

صدى البلد

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ارتداء ملابس فضفاضة وتجنب القطع الكثيرة.. الصحة تنصح المواطنين لتجنب الإجهاد الحراري

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