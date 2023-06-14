مقتل وإصابة 16 شخصًا في هجوم روسي بالصواريخ على أوديسا

أعلنت السلطات الأوكرانية أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 13 آخرين في هجوم صاروخي روسي على مدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال سيرهي براتشوك المتحدث باسم الإدارة العسكرية للمنطقة إن 3 من موظفي المستودعات قتلوا وأصيب 7 عندما تم استهداف المبنى الذي كانوا يسكنون فيه.

وأضاف أن 6 أشخاص آخرين أصيبوا بعد أن تضرر مركز أعمال ومتاجر.

وكان المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، قال إن المدن الكبري مثل أوديسا وخاركيف ستسقط في قبضة الجيش الروسي بعد الهجوم المضاد الفاشل لـ الجيش الأوكراني.

وأوضح ماكجريجور أن" الربيع" والآن العملية الهجومية الصيفية لأوكرانيا قد توقفت، إن لم تنته بالهزيمة على الإطلاق".

وأضاف: “بعد الهجوم المضاد الفاشل للقوات المسلحة الأوكرانية، يمكن للقوات الروسية الآن تنفيذ هجوم مدمر ضد الجيش الأوكراني في أوديسا وخاركيف… سيتم سحق أي قوات أوكرانية تحت هجمة الصواريخ الروسية الدقيقة والمدفعية وضربات الطائرات بدون طيار”.