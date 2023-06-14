الولايات المتحدة ترحب بدور الإيجاد «النشط» في حل النزاعات بالمنطقة

رحبت الولايات المتحدة بدور الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد) النشط في حل النزاعات في المنطقة.

جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم /الأربعاء/ لتهنئة رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلي على انتخابه رئيسا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية خلال قمة الإيجاد التي عقدت مؤخرا في جيبوتي.

وبحسب البيان، أعربت واشنطن عن تطلعها إلى مواصلة العمل بشكل وثيق مع الرئيس جيلي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية لتعزيز السلام والازدهار والتكامل الإقليمي والتنمية في شرق إفريقيا.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى بيانها إلى أنه منذ تأسيس (إيجاد) قبل 40 عامًا تقريبًا، كانت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في صميم الجهود الدولية لحشد الاستجابات الفعالة للأزمات في القرن الأفريقي، بما في ذلك الجفاف المستمر والكوارث الطبيعية الأخرى.