إصابة 3 عسكريين بعد إطلاق النار عليهم بمنطقة تابعة للجيش الياباني

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الأربعاء، أن ثلاثة من أفراد قوات الدفاع الذاتي بالجيش الياباني أصيبوا بطلقات الرصاص.

وذلك بعد أن أطلق جندي النار عليهم من بندقية في ميدان رماية تابع لقوات الدفاع الذاتي في وسط اليابان.



وأوضحت الشرطة اليابانية في بيان لها أن اثنين من الثلاثة المصابين في العشرينات والخمسينات من العمر في حالة حرجة بعد الحادث الذي وقع صباح اليوم.



وذكرت الشرطة أن الجندي الذي أطلق النار يبلغ من العمر 18 عاما وقد اعتقل في موقع الحادث بتهمة محاولة القتل.



ولم ترد اى تقارير عن سقوط ضحايا من المدنيين في الحادث.