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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وكيل كلية النقل الجوي: افتتاح محطة تحيا مصر في غضون ساعات

محطة تحيا مصر
محطة تحيا مصر

قالت الدكتورة أية الجارحي، وكيل كلية النقل الجوي، إنه من أجل أن نحقق الهدف الرئيسي وهو أن تكون مصر محرك للتجارة العالمية أو تكون مركز لوجيستي لدول العالم، فكان يجب أن يتم وضع خطة، مشيرة إلى أنه تم وضع خطة من قبل وزارة النقل، وهي قصيرة المدي حتي 2024 ومتوسطة المدي حتي 2030.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن الدولة تعمل الأن فى الخطة قصيرة المدي، وهي كيفية عمل مرحلة تأهيلية فى النهوض بالموانئ المصرية، موضحة أنه سيتم افتتاح محطة تحيا مصر فى غضون ساعات وليس أيام، ولكننا لا نقدر على إهمال التطورات التي تحدث فى ميناء السخنة أو شرق بور سعيد.

وتابعت أنه أصبح لدي مصر موانئ جافة مثل: الميناء الجاف ب6 أكتوبر والعاشر من رمضان، لافتة إلى أنه خلال تلك المرحلة من التأهيل كان يجب تطوير الطرق والكباري وعمل شبكة سكك حديدية وممرات ملاحية ومحاور تربط الموانئ ببعضها، من أجل أن يكون هناك تدفق وسهولة لنقل البضائع من الميناء.

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