عضو بالتنسيقية تشيد باهتمام الرئيس السيسي بملف الشباب وتمكينهم

أشادت النائبة سها سعيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بإهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف الشباب وتمكينهم، مشيرة إلى أن كل الأنظمة السابقة كانت تتسبق بتمكين الشباب ومنحهم الفرص المتعددة، ولكن فى أوقات البرامج الإنتخابية، ولكن ليس على أرض الواقع او التطبيق.

وهنأت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين بمرور خمس سنوات على التأسيس، موضحة أن التنسيقية هي حوار وطني ممتد منذ سنوات تأسيسه.

وتابعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أنه تم رؤية نجاح الحوار الوطني على مدار الأسبوع الثالث، لافتة إلى أنه تم رؤية تطبيقه وكيف أن الجميع كان يعبر عن رأيه وطرحه، وإستجابة الجهاز التنفيذي لذلك فى أكثر من موضوع.