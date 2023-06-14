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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأعلى للمستشفيات الجامعية تكشف عن أمراض تمنع التبرع بالدم

الدكتورة ريم جان
الدكتورة ريم جان

قالت الدكتورة ريم جان، مقرر اللجنة العليا لبنوك الدم بالمجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية، إن اليوم هو يوم مميز لأهمية التبرع بالدم، حيث يتم إنقاذ حياة إنسان وليس له بديل، مشيرة إلى أن التبرع بالدم يفيد الشخص المتبرع والمريض.

وأضافت مقرر اللجنة العليا لبنوك الدم بالمجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية، خلال حوارها ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن التبرع بالدم يفيد المتبرع فى أنه يقوم بتجديد الدم وتقليل الضغط ويساعد فى تقليل الكوليسترول وتنشيط الدورة الدموية وتجديد الخلايا المناعية وكرات الدم الحمراء.

وتابعت مقرر اللجنة العليا لبنوك الدم بالمجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية، أن شروط المتبرع بين كل فترة وفترة يكون على حسب نوعية التبرع بالدم، لافتة إلى أنه فى حال تم التبرع بكرات الدم الحمراء فيجب أن تكون فترة التبرع ليست قبل 3 أشهر، ومرتين فى الأسبوع للبلازما، ومرة فى الأسبوع للصفائح.

ولفتت إلى أن هناك توصيات لكل بنوك الدم بكل الأشياء التي تمنع التبرع بالدم، مثل: الأشخاص الذين يعانون من عدم ضبط السكر لديهم، إلى جانب أشخاص الضغط، ومن يتناول عدد من الأدوية .

 

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