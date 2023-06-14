بالزغاريد والهتاف| أهالي قرية الأبعادية بالبحيرة يستقبلون الرئيس السيسي

استقبل مواطنو قرية الأبعادية بالبحيرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالزغاريد والهتاف والأعلام.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قرية الأبعادية في البحيرة لافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة، والتقى عددا من الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة.

وخلال الجولة، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي دار مسني الأبعادية بالبحيرة، واطمئن على النزلاء بالدار، قائلًا لهم: “مبسوطين هنا.. أنا هنا عشان اطمئن عليكوا ومتنسوناش من الدعوات الطيبة”.

وتعد مبادرة “حياة كريمة” أبرز المشروعات القومية، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 2 يناير عام 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا، خاصة في القرى.