توقيف صحفي لبناني بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، الثلاثاء، أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلية، اعتقلت الصحفي اللبناني"هيثم مزاحم" الذي كان يعمل في قناة "الميادين" وعدد من وسائل الإعلام اللبنانية والدولية الأخرى، بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد تحدثت قبل أيام, عن توقيف لبناني لدى شعبة المعلومات للتحقيق معه بشبهة التعامل مع اسرائيل، ولم يُكشف عن اسمه، بانتظار انتهاء التحقيق معه واستكمال ملف التحقيق التقني والامني، وإحالته الى القضاء العسكري للادعاء عليه.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر أن الموقوف هو "هـ.مزاحم"، وتم توقيفه قبل نحو 25 يومًا بإشارة من القضاء.

وقالت إن: "التحقيق ما زال مستمراً، لكن ثبت أن اتصالاته بدأت في العام 2018، تاركة الاجراءات الاخرى للقضاء عند احالة الملف إليه".

ووفقا لوسائل الإعلام فقد عمل مزاحم في الاعلام منذ ما يزيد على عشرين عاماً، وعمل في اكثر من وسيلة اعلامية، كما عمل باحثاً في دراسات اسرائيلية وقدم أوراقاً بحثية في الشأن السياسي والأزمات الدولية.