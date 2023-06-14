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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: حرصنا على وجود رصيد من السلع لمدة لا تقل عن 6 أشهر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "حريصون إن إحنا كـ دولة يبقى عندها رصيد احتياطي يكفي 6 شهور من الزيوت والقمح والأرز واللحوم والدواجن حتى لا تحدث أزمة".

وأضاف الرئيس السيسي: "لو أنا النهارده ملقتش الطلب ده موجود في الـ 10 مليون طن اللي احنا بنعملهم في مصر، هضطر أشتري من بره، ونيجي هنا لموضوع الدولار، وده ليه تأثير كبير جدًا على الأسعار في مصر، وفاتورة الدولار لما تزيد هيبقى عبء على الاقتصاد".
 

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من مشروعات حياة كريمة في قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، والتقى عددًا من الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة.

وخلال الجولة، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي دار مسني الأبعادية، واطمأن على النزلاء بها، وقال لهم: “مبسوطين هنا؟ أنا هنا عشان أطمن عليكوا، وماتنسوناش من الدعوات الطيبة”.

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