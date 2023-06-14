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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جريمة طبيب الساحل.. زميله قتله ودفنه داخل عيادته في القاهرة

طبيب الساحل
طبيب الساحل

تباشر جهات التحقيق في القاهرة التحقيقات في مقتل طبيب الساحل داخل عيادته في القاهرة، حيث تمكنت أجهزة أمن القاهرة من ضبط المتهم بقتل طبيب الساحل ودفنه داخل العيادة بمنطقة الساحل.

ونجحت قوات أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام في تحديد مكان إختباء المتهم بقتل طبيب الساحل في إحدى المحافظات، وإستهدفته مأمورية أمنية تمكنت من ضبطه، وشرحت التحريات الأولية أن المتهم طبيبا زميلا للطبيب المجني عليه، وقام بقتل المجني عليه داخل العيادة وتركه حتى إنبعثت الرائحة من داخل العيادة.

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حيث تمكنت أجهزة أمن القاهرة من كشف ملابسات الجريمة، عقب مراجعة كاميرات المراقبة، وظهور المتهم أثناء دخوله إلى العيادة ثم مغادرته العقار مقر العيادة بمنطقة الساحل في القاهرة، وهروبه إلى إحدى المحافظات حيث تم تتبع خطوط سيره وضبطه.

العثور على جثة طبيب داخل عيادته بالقاهرة

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أن الطبيب أ ص طبيب عظام، بمعهد ناصر، ولديه عيادة بمنطقة الساحل، وتم العثور على جثمانه داخل العيادة بعد بلاغا بإنبعاث رائحة كريهة من داخل العيادة، وهو من محافظة الشرقية مدينة ههيا.

 

طبيب الساحل

فيما تكثف أجهزة أمن القاهرة من جهودها لكشف غموض بلاغ بالعثور علي جثة طبيب بمعهد ناصر داخل عيادته بمنطقة الساحل في حالة تعفن ، حيث قررت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط عيادة الطبيب محل البلاغ ، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة ، وكذا تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

طبيب الساحل

التحريات: طبيب عظام بمعهد ناصر

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة الساحل تضمن ورود بلاغا من شخص يفيد بالعثور علي جثة صديقه داخل عيادته بدائرة القسم والذي يعمل طبيباً بمعهد ناصر، وفور إخطار اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أمر بتشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض البلاغ و ملابساته .

‏وبالانتقال والفحص تم العثور على جثة الطبيب داخل عيادته في حالة تعفن ، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة التي أمرت بتشريح الجثمان لإصدار تقرير الصفة التشريحية الخاص به، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والإستماع لجيران المجني عليه في العقار المتواجد به العيادة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث.

طبيب الساحل

وشرحت تحريات مباحث القاهرة الأولية إلى أنه طبيبين تخصص عظام وراء ارتكاب الجريمة ، تم استدعاء الطبيبين لاستجوابهما ، وتم تعيين حراسة أمنية على العيادة محل الجريمة ، وتحرر محضر بالحادث ، وتولت النيابة التحقيق.

طبيب الساحل

وتجري فرق الأدلة الجنائية بمديرية أمن القاهرة، جهودا مكثفة في تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث، بالإضافة إلى فحص دائرة علاقات المجني عليه طبيب الساحل، وإستكمال التحريات وفحص الأرقام الأخيرة التي تواصلت مع طبيب الساحل المجني عليه للوقوف على ملابسات الواقعة وكشف لغز الجريمة.

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