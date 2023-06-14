فرج عامر: منتخب مصر به 7 لاعبين من اكتشاف نادي سموحة

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على مباراة اليوم بين منتخب مصر وغينيا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب فرج عامر: "منتخب مصر الكروي به 7 لاعبين لعبوا في نادي سموحة واكتشاف نادي سموحة هم؛ طارق حامد، ومحمد عبد المنعم ، وأحمد عبد القادر، ومحمد أبو جبل، وياسر إبراهيم، ومصطفى فتحي، وأحمد فتوح".

وكشف روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الأول عن سر اختيار جنوب السودان لمباراة الودية خلال المعسكر الحالي .

وأكد فيتوريا، في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي لمباراة غينيا والمقرر إقامتها اليوم في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، أن منتخب جنوب السودان قوي واختيار موفق، مشددا على أن هناك خطة محددة سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة للاستعداد لتصفيات كأس العالم.

وقال فيتوريا إن هناك حالة من الروح المعنوية المرتفعة داخل المنتخب لتحقيق الفوز أمام غينيا وحصد نقاط المباراة.

وأضاف فيتوريا أن محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب، قائد بمعنى الكلمة.