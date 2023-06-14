الوزراء: 1.6 مليون مواطن استفاد من تكافل وكرامة بتكلفة 14.5 مليار جنيه

استثمرنا 5.5 مليار جنيه في الرعاية الصحية خلال السنوات الأخيرة

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن محافظة البحيرة هى أكبر محافظة زراعية على مستوى الجمهورية وجزء كبير من مشروعات الدلتا الجديدة يوجد بها.



وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات المؤتمر الوطني الأول للشباب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن 1.6 مليون مواطن استفاد من تكافل وكرامة بـ 14.5 مليار جنيه، لافتاً إلى أن استثمرنا 5.5 مليار جنيه في الرعاية الصحية خلال السنوات الأخيرة.

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رءيس مجلس الوزراء، أن المشروعات القومية هدفها تحسين حياة المواطنين، مضيفا أن متابعة مستمرة من السيسي لحجم الأعمال والانجازات التي تتم على الأرض.