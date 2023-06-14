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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

60 ألف تطبيق على موبايلك تعرضك للخطر وتسرق حسابك المالي.. احذفها فورا

60 ألف تطبيق على
60 ألف تطبيق على موبايلك يعرضك للخطر ويسرق حسابك المالي..احذ

اكتشف فريق الباحثين في برنامج بيتديفيندر، حديثًا وجود عدد كبير من التطبيقات المصابة بالبرامج الضارة. وجد الفريق أن عشرات الآلاف من التطبيقات تأثرت بهذه المشكلة بفضل تقنية الكشف عن الشوائب الأخيرة.

 

أكثر من 60,000 تطبيق لنظام أندرويد تعاني من برامج ضارة مخفية


أعلن الباحثون عن تطبيق جديد لأول مرة يستخدم تقنية كشف الشوائب. جلب فريق بيتديفيندر التقنية الجديدة إلى برنامج بيتديفيندر للأمان المتنقل. تم استخدام هذا التطبيق لكشف حملة برامج ضارة مخفية تعيش بلا اكتشاف على الأجهزة في جميع أنحاء العالم. تم إجراء كشف البرامج الضارة لأكثر من ستة أشهر. وجد الباحثون أن البرامج الضارة المتنقلة تعمل منذ وقت طويل على التطبيقات الخاصة بنظام التشغيل أندرويد دون اكتشافها.

وجد برنامج بيتديفيندر أيضًا أن حملة البرامج الضارة تسعى إلى جلب الإعلانات إلى أجهزة التي تعمل بنظام أندرويد لتوليد الإيرادات. ولكن هذا هو جزء واحد فقط من المشكلة، حيث يمكن للأشخاص الذين يقفون وراء هذا التحرك أيضًا إعادة توجيه المستخدمين إلى أنواع أخرى من البرامج الضارة. وهذا يشمل برامج التروجان المصرفية لسرقة بيانات المستخدمين الحساسة على أنظمة أندرويد. 

ووجد الباحثون أن أكثر من 60,000 تطبيق تحمل هذه البرامج الضارة ويشتبه في أن هناك المزيد من التطبيقات التي تتأثر بهذه المشكلة في متاجر التطبيقات.

 تم استخدام تقنية الكشف عن الشوائب الجديدة لأول مرة في أكتوبر 2022 وتم العثور بالفعل على عدد كبير من التطبيقات المتأثرة. ولكن من دون هذه التقنية الجديدة، كان من المرجح أن تبقيت هذه البرامج الضارة غير مكتشفة لفترة أطول. 

ونظرًا لأن هذه البرامج الضارة تحاكي أنواعًا مختلفة من التطبيقات، مثل كسر الألعاب وتطبيقات VPN المجانية وNetflix والبرامج الأمنية المزيفة والألعاب التي تحتوي على ميزات مفتوحة، فإن الخطر الذي تشكله هذه البرامج الضارة يمكن أن يكون كبيراً.

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