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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| تفاصيل زيارة الرئيس السيسي لقرية الأبعادية.. وبشرى عن الأرصاد

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:
 

الدولار والسلع والأسعار| السيسي يطمئن المصريين من الأبعادية بالبحيرة: "حالنا هيبقى أحسن"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارة لقرية الابعادية في البحيرة، صباح اليوم الاربعاء، إنّ المرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة، كان مقررا أن تنتهي منذ عام، وكانت تكلفتها تتراوح بين 200 لـ250 مليار جنيه، متابعا أنّه بسبب الأحداث التي شهدها العالم، ارتفعت التكلفة إلى 350 مليار جنيه.

 

اطمئنوا مسيطرين وحالنا هيبقى أحسن| رسالة عاجلة من الرئيس السيسي للمواطنين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ما يتم إنجازه يستهدف فترات زمنية مستقبلية طويلة تصل إلى 30 عاما، مضيفا أن علينا الاطمئنان على المستقبل بمشروعات تمت على الأرض.

 

الوزراء: 1.6 مليون مواطن استفاد من تكافل وكرامة بتكلفة 14.5 مليار جنيه

 

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن محافظة البحيرة هى أكبر محافظة زراعية على مستوى الجمهورية وجزء كبير من مشروعات الدلتا الجديدة يوجد بها.
 

هاجيلكم تاني على عيني.. السيسي يدير حديثا مع مواطني الأبعادية بالبحيرة

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع عدد من المواطنين، أثناء جولته في مشروعات “حياة كريمة” في محافظة البحيرة.
وقال الرئيس السيسي: “هنعمل تأمين صحي وكل اللي أنتوا محتاجينه، وهاجي ليكم تاني، على عيني ، وندعي ربنا يعيننا”.
 

الرئيس السيسي يستجيب لطلب نزلاء دار مسنين بالأبعادية: إحنا عايشين ببركتكم

استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لطلب نزلاء دار مسنين بزيارة النبي: قائلا "إحنا عايشين ببركتكم".


وزير الكهرباء العراقي: داعش أضرت محطات رئيسية ونعمل على إعادتها للخدمة

قال المهندس زياد علي فاضل، وزير الكهرباء العراقي إن المواطن العراقي شريك أساسي للعمل مع الوزراة، وكما كان المواطن أكثر تفاعلا مع احتياجات الوزراة من خلال تقليل الاستهلاك خصوصا بأشهر الصيف سيكون عامل أساسي باستقرار التجهيز، وكلما رشد استهلاكه سيعطينا طاقة إضافية، وهو شريك أساسي، والمواطنون يعون معنى هذه الشراكة.

 

الأطباء السودانية: 958 مدنيا ضحايا الاشتباكات حتى الآن

أفادت نقابة الأطباء السودانية، في نبأ عاجل، بأن الوضع في مدينة الجنينة بدارفور بات كارثيًا، وتبدو في وضع يوصف بأنه "الأسوأ على الإطلاق".

 

رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق يوضح فضائل ماء زمزم
 


أكد الدكتور حسن سليمان رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق، أن هناك في الحج المتمتع والقارن والهدي، مضيفا أن حج التمتع هو أن ينوي أداء العمرة والحج في فترة الحج.

 

بداية من الغد.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن حالة الطقس| فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء مستقرة في مصر بشكل كبير بداية من الغد،و اليوم شهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية كانت مختلفة الشدة من محافظة إلى أخرى، وكان هناك أتربة ورمال وصلت لحد العاصفة في بعض المحافظات من وسط الصعيد، وأمطار متفاوتة الشدة في بعض محافظات الجمهورية مع ارتفاع درجات الحرارة.
 

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، في برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "etc"، أن استقرار في الأحوال الجوية بداية من الغد، خاصة أن الكتل الجوية الشمالية القادمة من البحر المتوسط ستؤثر على حالة الطقس، إذ سيؤدي لانخفاض درجات الحرارة والعودة لدرجات الحرارة الطبيعية، لافتة إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة 36 مئوية، ومن المتوقع أن تكون 34 درجة مئوية.





 

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