فرنسا: انخفاض منسوب المياه الجوفية ينذر بمخاوف جادة و"صيف جاف"

كشف وزير البيئة الفرنسي كريستوف بيتشو اليوم الأربعاء، إن ثلثي منسوب المياه الجوفية في فرنسا أقل من المستويات الطبيعية لشهر يونيو، مما أثار مخاوف من تكرار صيف 2022 الجاف الناجم عن حرائق الغابات، وفق ما نقلته صحيفة لوموند الفرنسية.

وقال بيتشو لمحطة سي-نيوز الفرنسية "هناك مخاوف جدية للغاية" خاصة فيما يتعلق بالمناطق الجنوبية مثل وادي الرون وساحل البحر الأبيض المتوسط، مشددا على "الحاجة إلى الحفاظ على المزيد من المياه".

وأضاف: "لدينا ثلثا البلاد حيث مستوى المياه الجوفية أقل من المستويات العادية، 66٪ ضخم"، مشيرًا إلى حوالي 15 منطقة في فرنسا تم فيها بالفعل فرض قيود كبيرة على استخدام المياه.

تسببت حرائق الغابات العام الماضي في إشتعال 72 ألف هكتار في 50 مقاطعة من 96 مقاطعة بالعاصمة الفرنسية، مما أدى إلى إجلاء حوالي 60 ألف شخص. أطلق عليها مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون لقب "حدث مناخي غير مسبوق" في وقت سابق من هذا الشهر.

خزنت فرنسا موارد مكافحة الحرائق منذ العام الماضي، بما في ذلك زيادة عدد الطائرات من 38 إلى 47. وتخطط الحكومة أيضًا للاحتفاظ بـ 3600 رجل إطفاء احتياطي جاهزين للانتشار في مناطق الأزمات.

وقال بيتشو إنه على الرغم من أن بعض المناطق الفرنسية شهدت هطول أمطار غزيرة في الأسابيع الأخيرة، فإن "أمطار مايو ويونيو أقل فعالية" في إعادة تخزين المياه الجوفية حيث تمتص الرطوبة بواسطة النباتات.