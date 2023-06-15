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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشفى بولاق الدكرور .. صرح طبي عملاق ينضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالجيزة|شاهد

مستشفى بولاق الدكرور
مستشفى بولاق الدكرور العام بعد تطويرها

تعد منظومة التأمين الصحي الشامل، نقلة نوعية لتطوير خدمات الرعاية الصحية والارتقاء بكفائتها وتلبية احتياجات المواطنين بشكل كامل.

لتتحمل الدولة أعباء توفير الخدمة الصحية عن غير القادرين، والمستفيدين لهم حرية اختيار مقدمي الخدمات سواء كان القطاع الحكومي أو الخاص.

ومن بين المستشفيات الجاري تطويرها وتحديثها للإنضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مستشفى بولاق الدكرور العام.

والتي نستعرض خطة تطويرها خلال السطور التالية:

حيث يتم حالياً تنفيذ مبنى رئيسي جديد جاري انشاءه بالمستشفى، والمبنى مقام على مساحة 3.630م2 ومكون من دور ارضى و ٦ أدوار متكررة.

وذلك في اطار مشروع التطوير الشامل الجاري تنفيذه بالمستشفي لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وسيضم المبنى الجديد غرف عناية مركزة للأطفال وعناية اطفال مبتسرين وعناية مركزة وعناية متوسطة وقسم للغسيل الكلوى وقسم التوليد وإقامة داخلية وغرف عمليات وذلك بإجمالي 225 سريرا.
كما سيتم تطوير مبنى العيادات الخارجية والمقام على مساحة 400م2 والذي يضم 18عيادة تغطي كافة التخصصات حيث شدد على ضرورة استكمال خطه التطوير الشاملة بمبنى المستشفى الحالى مع مراعاة انتظام تقديم الخدمات الصحية بالعيادات الخارجية.
وحرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي متابعة نسب التنفيذ بالمبنى الرئيسي الجديد الجارى انشاءه بمستشفى بولاق الدكرور العام.

كما تابع محافظ الجيزة، انتظام العمل والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين داخل مستشفي بولاق الدكرور العام، حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ و القسطرة الذى تم تطويرهم بشكل كامل.
وخلال الجولة وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتحويل أحد الحالات لمستشفى صدر العمرانية بشكل فورى لتلقي العلاج اللازم لها . 
كما وجه المحافظ برفع كفاءة الطريق المؤدي الي المستشفى بمنطقة أبو قتادة ومدينة المبعوثين وذلك لتسهيل الوصول للمستشفى . 
رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمد نور السكرتير العام المساعد والسادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ محمد الحسيني ومحمود هشام وعمر زايد وعبدالله نور رئيس حى بولاق الدكرور و هويدا خالد مدير مديرية الإسكان بالجيزة ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق و ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش و شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل ومحمود حسين رئيس جهاز مشروع  السرفيس.

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منظومة التامين الصحي الشامل خدمات الرعاية الصحية مستشفى بولاق الدكرور العام مستشفى بولاق الدكرور ناية مركزة للأطفال عناية اطفال مبتسرين محافظ الجيزة

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