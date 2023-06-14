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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النفط مستقر وسط ترقب السوق لتوقعات الفائدة الأمريكية

صدى البلد

ارتفعت أسعار النفط قليلاً في التعاملات الآسيوية الأربعاء 14 يونيو، إذ يترقب المستثمرون نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي لشهر يونيو وبيانات اقتصادية رئيسية من الصين وبيانات حكومية عن مخزونات الخام الأمريكية.
              
وبحلول الساعة 03:40 بتوقيت غرينتش، زادت  العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات، أو 0.1%، إلى 74.38 دولار للبرميل . وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتا واحدا إلى 69.43 دولار للبرميل.


هذا ويتوقع المتعاملون في السوق أن توقف اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة للفدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة مؤقتا وسط حالة من عدم اليقين إزاء الآفاق الاقتصادية والآثار المستمرة لرفع الفائدة عشر مرات منذ مارس  2022.
              
ويدعم رفع الفائدة الدولار، مما يجعل السلع المقومة به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ويؤثر على أسعار النفط. ومن شأن وقف الزيادات أن يحفز النمو الاقتصادي والطلب على النفط، مما يدعم الأسعار.

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