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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| أعراض وأسباب مرض هلا رشدي الغريب.. ومشروب رخيص يمنح الجسم فوائد عديدة

هلا رشدي
هلا رشدي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

طعام موجود في مطبخك يسبب كوارث صحية.. تعرف عليه
اعتاد الكثير من الأشخاص استخدام الملح يوميا فى الطعام وأصبحت إضافة الملح على الطعام من الأمور المعتادة لدى الكثيرين لأنه يعطي الأكل مذاقا شهيا لكن في حال الإكثار في تناول الملح يؤدي إلى أضرار كارثية .


ماذا يحدث لجسمك عند شرب القرفة على الريق؟.. فوائد غير متوقعة 
تستخرج القرفة من لحاء وهي أحد أهمّ أنواع البهارات المستخدمة في الأطعمة والمشروبات وتوجد فى الطب البديل فهى فعال فى علاج الأمراض المختلفة سواء على هيئة مسحوق وأعواد بنيّة اللون.

 

طرق طبيعية للتخلص من التعرق الدائم في فصل الصيف

تعرق الجسم يساعد في تنظيم درجة حرارة الإنسان، ولكن هناك أشخاص يعانون من فرط التعرق في وجوههم ورأسهم وتحت الإبط واليدين والقدمين ويمكن أن يؤدي هذا الشعور بعدم الراحة في المواقف الاجتماعية، لكن الخبر السار هو أن هناك عددًا من الطرق يمكنك بها تقليل تعرق الوجه واليد إليكم أبرزها….

 

معلومات خطيرة عن مرض هلا رشدي .. تعرف عليها

طلبت الفنانة هلا رشدي من متابعيها على السوشيال ميديا بالدعاء لها حتى تتكمن من التعافي سريعا ولا تتدهور حالتها للأسوأ حيث تعانى من مرض النتوءات على الأحبال الصوتية.

الصحة المراة الفنانة هلا رشدي المرأة والصحة الطب البديل السوشيال ميديا هلا رشدي

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