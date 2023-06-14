انخفاض أسعار الذهب عند التسوية لثالث جلسة على التوالي

تراجعت أسعار الذهب ، لثالث جلسة على التوالي، ووسط ترقب لقرار الاحتياطي الفدرالي وسط توقعات بتثبيت معدل الفائدة، وبعد صدور بيانات التضخم في أميركا.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم أن معدل التضخم في أميركا تباطأ لأقل مستوى منذ مارس آذار 2021 مسجلاً 4% خلال مايو .

وتأتي تلك القراءة قبل قرار الاحتياطي الفدرالي بشأن الفائدة والذي يصدر اليوم ، إذ تشير خدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن المتعاملين يتوقعون نسبة 81% أن يبقي مجلس الفدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، فيما يتوقع 19% منهم رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.6% أو 11.1 دولار إلى 1958.6 دولار للأونصة.

وفي الوقت نفسه، تراجع الدولار الأميركي لأقل مستوى في 3 أسابيع.