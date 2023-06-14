تقرير أوبك الشهري: رفع توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.3% في 2023

قال تقرير أوبك الشهري الصادر في يونيو إن المنظمة أبقت على توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي عند 2.6% في 2023، ورفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي 0.1% إلى 1.3% في 2023.

وقالت أوبك في تقريرها إنها أبقت على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير عند 2.3 مليون برميل يومياً في 2023، وأبقت أيضاً على توقعات نمو الإمدادات من خارج أوبك دون تغيير عند 1.4 مليون برميل يومياً في 2023.

وحافظت أوبك على مستوى توقعاتها لنمو الطلب على نفط أوبك دون تغيير عند 29.3 مليون برميل يومياً في 2023.

وجاء التقرير الشهري للمنظمة على الشكل التالي:

- الإبقاء على توقعات نمو الاقتصاد العالمي عند 2.6% في 2023

- رفع توقعات نمو الاقتصاد الأميركي 0.1% إلى 1.3% في 2023

- الإبقاء على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير عند 2.3 مليون برميل يومياً في 2023

- الإبقاء على توقعات نمو الإمدادات من خارج أوبك دون تغيير عند 1.4 مليون برميل يوميا في 2023

- الإبقاء على توقعات نمو الطلب على نفط أوبك دون تغيير عند 29.3 مليون برميل يوميا في 2023