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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جلسة مشاورات سياسية بين مصر والأرجنتين برئاسة مساعدي وزيري خارجية البلدين

صدى البلد

ترأس السفير د.حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون الامريكية والسفير "بابلو تتامانتي" نائب وزير خارجية الأرجنتين، جولة المشاورات السياسية بين مصر والأرجنتين بالقاهرة.

وتناولت المحادثات استعراض كافة جوانب العلاقات الثنائية في إطار الزخم الذي تشهده العلاقات حالياً لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع دول الميركوسور.

وصرح "فهمي" بأن الجانبين بحثا تبادل التأييد في الترشيحات للمناصب الدولية الرفيعة، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية لتعزيز العلاقات في المجالات السياحية والصحية، واستشراف آفاق التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والمجالات الجديدة مثل التكنولوجيا والرقمنة، والتعامل مع المؤسسات المالية الدولية، في ظل تأثر سلاسل الإمداد بالظروف الدولية الراهنة.

وأضاف "فهمي" أن جولة المشاورات السياسية شملت أيضا تبادل الرؤي في القضايا الإقليمية والدولية في منطقتي الشرق الأوسط وامريكا اللاتينية.

 وثمًن "تتامانتي" الدور المصري في التعامل مع الأزمات التي تشهدها المنطقة خاصة ما يجري في السودان، مؤكدًا عزم البلدين علي مواصلة جهودهما المشتركة لتطوير العلاقات بينهما.

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