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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.3 مليار درهم .

فقد شهدت الدائرة تسجيل 571 مبايعة بقيمة 1.86 مليار درهم منها 41 مبايعة أراض بقيمة 543.31 مليون درهم و530 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.31 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 168 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 125 مليون درهم في منطقة الثنية الأولى تليها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 86 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 59 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 42 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 81 مبايعة بقيمة 307 ملايين درهم تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 66 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 424.54 مليون درهم منها 7 رهون أراض بقيمة 23.93 مليون درهم و112 رهن فلل وشقق بقيمة 400.62 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 132 مليون درهم وأخرى في منطقة المرقبات بقيمة 44 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 74.91 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الصفا الثانية بقيمة 25 مليون درهم وأخرى في منطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 18 مليون درهم.

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