عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة دبي تنظم بعثة تجارية للمشاركة بمعرض "سايتكس" في جنوب أفريقيا

صدى البلد

أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تنظيمها لبعثة تجارية مؤلفة من عدد من الشركات العاملة في إمارة دبي، للمشاركة في معرض جنوب أفريقيا التجاري الدولي (سايتكس)، والذي تستضيفه مدينة جوهانسبرج في الفترة من 18 إلى 20 يونيوالجاري.

يأتي تنظيم غرفة دبي العالمية للبعثة التجارية ضمن مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" التي أطلقتها بهدف دعم توسع أعضاء الغرفة وشركات الإمارة في الأسواق الخارجية. وترتكز المبادرة على تشكيل بعثات تجارية متخصصة مؤلفة من شركات الإمارة إلى أسواق عالمية مستهدفة، وتنظيم فعاليات ولقاءات في هذه الأسواق بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة، بالإضافة إلى المشاركة في فعاليات ومعارض عالمية.

وتتطلع الغرفة إلى تنظيم وتنسيق اجتماعات لـ 7 شركات من دبي مع شركات مشاركة في المعرض بهدف دعم التوسع الخارجي لشركات دبي في القارة السمراء وتحديداً في جنوب أفريقيا.

وتعتبر مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" جزءاً من جهود الغرفة لتحفيز التوسع الدولي لأعضائها نحو أسواق جديدة، حيث تنسجم المبادرة مع الأولويات الاستراتيجية للغرف في دعم التوسع الخارجي لأعضاء الغرفة، إلى جانب الإسهام في تحقيق خطة دبي للتجارة الخارجية الهادفة إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 2 تريليون درهم بحلول عام 2026.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي إن القارة الأفريقية تعتبر من الأسواق الاستراتيجية الهامة لمجتمع الأعمال في دبي. ونتطلع من خلال مشاركتنا في معرض "سايتكس" إلى مساعدة أعضائنا في توسيع نطاق أعمالهم من خلال عقد شراكات استثمارية جديدة إما عبر توسيع نطاق تجارتهم مع أفريقيا أو من خلال تأسيس تواجد لهم في جنوب أفريقيا، لاسيما وأن المعرض يمثل منصة رائعة لتزويد شركاتنا المشاركة برؤى قيّمة عن أحدث التوجهات والفرص عبر مختلف قطاعات الأعمال، حيث يتيح لهم فرصة مثالية للتواصل مع شركاء جدد والارتقاء بمكانتهم على الصعيد العالمي.

وشدد لوتاه على أن المشاركة في معرض "سايتكس" تنسجم مع الأولويات الاستراتيجية للغرف والمتمثلة بدعم ومساعدة 100 شركة صغيرة ومتوسطة على توسيع نطاق نشاطاتها واستثماراتها وشراكاتها مع الأسواق العالمية بحلول عام 2024.

وستقود غرفة دبي العالمية بعثة تجارية تضم سبع شركات إلى "سايتكس" بهدف توسيع شبكتها، واستكشاف فرص جديدة لتصدير منتجاتها إلى جنوب أفريقيا والترويج لها في أسواق المنطقة. وتعمل الشركات المشاركة في البعثة ضمن قطاعات التصنيع والإنتاج، وتتخصص بشكل أساسي في تصنيع الأجهزة والمنتجات الكهربائية والمعدات المكتبية وآلات البناء والكابلات والسلع الاستهلاكية سريعة التداول.

يذكر أن "سايتكس" يمثل معرضاً تجارياً رئيسياً متعدد القطاعات يتيح ومنذ 28 عاماً منصة موثوقة لشركات الاستيراد والتصدير المحلية والعالمية لاستكشاف الفرص التجارية الواعدة في أفريقيا والاستفادة منها.

 ومن المتوقع أن يغدو جناح غرفة دبي العالمية في "سايتكس" مركزاً لاجتماعات الأعمال وفعاليات التواصل الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي على الساحة الدولية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية الأهلي.. الكاف يزف خبرا سعيدا للوداد المغربي بعد ضياع لقب إفريقيا

فقدت النطق | نقل والدة محمد عادل إلى المستشفى بعد إعدامه

قرار عاجل من المحكمة بشأن مرتضى منصور في اتهامه بسب رئيس نادي الأهلي

أسماء غير متوقعة.. الراحلون عن الزمالك فى الموسم الجديد

جوري بكر تنفصل عن زوجها

اللاعب متردد .. صدمة مدوية لـ الأهلي بشأن تجديد نجم الفريق

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على غينيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

بعد إعدامه.. مقابر الصدقة تنتظر جثمان محمد عادل.. وأمه تفقد الوعي |صور

ترشيحاتنا

بينها مصر .. 3 دول عربية تحتل قائمة أكثر 10 وجهات شعبية بين المسافرين

يحمل اسمه.. كيف اكتشف ألويس آلزهايمر المرض الدماغي الخطير؟

كسر العادات والتقاليد .. عروسان يثيران الجدل في حفل زفافهم بتصرف غير متوقع ..شاهد

دعاء السفر إلى مكة عمرة وحج .. أدركه بـ 10 كلمات نبوية

وزير الري بصحبة نظرائه الأفارقة في زيارة لقصر عابدين

صور جورى بكر وزوجها بعد شائعة الطلاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا تفعل الحجامة الجافة للجسم ؟

صور جورى بكر وزوجها بعد شائعة الطلاق

بعد انفصالها عن زوجها .. إطلالات مثيرة لجوري بكر

بحط جاز على شعرى.. صور أثارت الجدل لـ منى هلا

فيديو

الملكة رانيا تثير الجدل عبر انستجرام بموقف طريف .. شاهد

ماذا طلب محمد عادل قبل إعدامه ووالد نيرة يتبرع بـ 10 ملايين جنيه |فيديو جراف

دفنه في عيادته .. وانبعاث رائحته كشف الجناية | تفاصيل مؤلمة

أم كلثوم هتغني ياحوستي السودة.. مصطفى كامل ينتفض ضد الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ