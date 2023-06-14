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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة مصر.. انطلاق برنامج المدن المضيفة بالألعاب العالمية للاولمبياد الخاص برلين 2023

صدى البلد

انطلقت اليوم الاربعاء برنامج المدن المضيفة بالألعاب العالمية الصيفية للاولمبياد الخاص برلين ٢٠٢٣ .

صرح  الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للاولمبياد الخاص المصري ورئيس البعثة المصرية بأن مدينة ايسن الالمانية شهدت استضافة البعثة المصرية ببرنامج المدن المضيفة والذي يقام قبل أنطلاق الالعاب الرسمية بثلاثة ايام ، مشيرا الي ان الهدف من البرنامج هو تعود اللاعبين علي الاجواء  والتعرف علي العادات والتقاليد الالمانية المتعددة وتبادل الثقافات بين اللاعبين وبعضهم بهدف ازالة الغموض وتوفير بيئة صحية مناسبة للاعبين اثناء مشاركتهم في الالعاب الرسمية.

ويقول رئيس البعثة المصرية أن اليوم شهد جولة في مدينة ايسن التاريخية وزيارة لاهم المعالم بها ، عقبها استضافة رئيس المدينة توماس كوفين للبعثة المصرية في المبني الاداري لمدينة ايسن بحضور عددا من الشخصيات العامة بالمدينة .

واستعرض الدكتور باسم خلال اللقاء تشكيل البعثة المصرية والرياضات المشاركين بها ، وأثني رئيس البعثة علي الجهد المبذول حتي الان من جمهورية المانيا الاتحادية حتي من استضافة البعثة وازالة كافة العقبات وتوفير كل الامكانات المتاحة لنجاح المشاركة في تلك الالعاب الصخمة.

وخلال كلمته في اللقاء عبر  توماس كيفين رئيس مدينة ايسن الالمانية علي سعادته لاستضافة المدينة للبعثة المصرية ، مازحا بأن الاجواء اليوم والطقس مناسب بمناسبة قدوم البعثة المصرية الي المدينة لتستمتعوا بكافة معالمها التاريخية والرياضية.

وفي نهاية اللقاء أهدي لاعبو البعثة المصرية رئيس المدينة بعض الاعمال اليدوية من اعمالهم من انتاج مراكز التدريب المهني والحرفي والتي ترمز الي حضارة وتاريخ مصر الكبير .

وشهد باقي اليوم زيارة ترفيهية الي احد الحدائق العامة وممارسة الرياضات الترفيهية بمشاركة كافة اللاعبين والمدربين في جو يسوده المرح والسعادة.

ومن المقرر ان تنهي البعثة المصرية مشاركتها صباح غد ببرنامج المدن المضيفة للتوجه مباشرة الي مدينة برلين الالمانية استعدادا للمسابقات وحفل افتتاح الالعاب الرسمي .

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