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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لوكاشينكو: مصير زيلينسكي سيشبه زعيم الاتحاد السوفيتي السابق جورباتشوف

زيلينسكي
زيلينسكي

توقع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أن يكون مصير نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مشابهًا لمصير أول رئيس لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، ميخائيل جورباتشوف.

وحسب "روسيا اليوم"، أضاف لوكاشينكو في مقابلة مع قناة "روسيا -1"، "يبدو زيلينسكي الآن بمثابة بطل.. يتجول في جميع أنحاء العالم.. يقبلونه.. يحتضنونه.. لقد اعتقدت أنه أذكى من هذا.. لدينا أيضا مثال على ذلك.. جورباتشوف".

وأشار "كانوا ينادونه جوربي! جوربي!.. قبّلوه بالطريقة ذاتها وعلى ماذا حصلنا؟! .. (زيلينسكي) سيحدث معه ذات الشيء".

ولفت لوكاشينكو إلى أن الدول الغربية لا تسمح لزيلينسكي بالتفاوض من أجل السلام، ناهيك عن أن العديد من سكان أوكرانيا، بما في ذلك الجيش، يريدون إنهاء الصراع.

وأوضح أن "النخبة التي تمت ترقيتها" لنظام كييف تتجاهل إرادة المواطنين.

يذكر أن الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف، توفى في أغسطس الماضي عن عمر يناهز 91 عامًا.

ويلقى العديد من الروس باللوم عليه وعلى سياساته الإصلاحية في زوال الاتحاد السوفيتي وتفككه إلى جمهوريات منفصلة، لأنه لم يكن قادرًا على منع الانهيار البطيء للاتحاد السوفيتي، الذي نشأت منه روسيا الحديثة.

بيلاروس رئيس بيلاروس لوكاشينكو الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيلينسكي

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