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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة.. رئيس بيلاروس يكشف تفاصيل مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

كشف رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، وردود أفعال الوفد الأوكراني، الذي عرض إجراء محادثات سلام في اسطنبول.

وقال لوكاشينكو، لقناة "روسيا-1”: "زيلينسكي أرسل لي هذا الشخص المدعو كيريل بودانوف، رئيس المخابرات العسكرية لأوكرانيا، للمفاوضات... وزير خارجيتنا ذهب إلى أوكرانيا وجلسنا في لفيف، نحن نتفاوض، وكل شيئ سار  على ما يرام، واكتشف الأمريكيون المفاوضات، وحدثت بعض الاحتكاكات، ثم قالوا لنا: دعونا نتفاوض المرة القادمة في اسطنبول… تبا لك! هل سنذهب إلى اسطنبول، ونحن على الحدود معك؟”.

وأضاف لوكاشينكو:" إذا كنت تريد التفاوض، فلنتفاوض”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال لوكاشينكو، إنه على الرغم من الخطوات الغربية الأخيرة، فإن الدول الأوروبية خائفه للغاية من احتمال اندلاع حرب جديدة واسعة النطاق أو كارثة نووية.

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وأوضح لوكاشينكو في تصريحات إعلامية، أن أكثر ما يخشي منه الغرب هو كارثة نووية، وقد كانوا محقين في هذا الأمر، إنهم يخشون استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، وهذا طبيعي.

وأكد لوكاشينكو أن مينسك لا تريد أن تسير الأمور على هذا النحو أيضًا، مضيفا: "نحن لا نسعى إلى ذلك أيضًا، ونحن أيضًا نخشى وقوع حرب نووية، لأن هذا قد يتسبب في كارثة عالمية، وقد يتفكك هذا الكوكب، إذا انفجرت كل هذه الأسلحة.

وأشار إلى أن روسيا قد تستخدم الأسلحة النووية، إذا غزا العدو أراضيها أو إذا كان هذا العمل العدواني يهدد وجود الدولة، كما حث الرئيس البيلاروسي على إجراء محادثات طالما كانت هناك فرصة لهم، لكن الغرب يحظر على أوكرانيا الانخراط في أي محادثات للسلام.

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