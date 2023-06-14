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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن يدفن.. ما مصير جثمان برلسكوني بعد تشييعه؟

برلسكوني
برلسكوني

شُيع اليوم الأربعاء، جثمان رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق الراحل سيلفيو برلسكوني، إلى مثواه الأخير.

وغادر نعش برلسكوني من الفيلا الخاصة به في مدينة أركوري قرب ميلانو إلى كاتدرائية ميلانو المعروفة باسم " دومو"، لأداء طقوس الوداع الأخيرة.

وقاد قداس الوداع رئيس أساقفة المدينة ماريو ديلبيني، وعندما غادر الكاتدرائية بعد ذلك، غنت الجماهير النشيد الوطني الإيطالي.

ولم يحدد أقارب برلسكوني مكان دفن السياسي الإيطالي، إلا أن بعض المصادر كشفت أنه خلال حياة برلسكوني تم بناء ضريح خاص داخل منزله بناء على طلبه الشخصي.

ومن المرجح أن يتم حرق جثمان برلسكوني، وحفظ رماده داخل الضريح، بدلًا من الدفن التقليدي.

كما تم الإعلان عن يوم حداد لرئيس الوزراء الأسبق، لكن البعض اعترض على وداع هذا السياسي الذي تم منعه لفترة وجيزة من ممارسة السياسة بعد إدانته بالاحتيال الضريبي عام 2012، وفقًا لشبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وتجمع الآلاف اليوم أمام ساحة الكاتدرائية للمشاركة في مراسم الوداع الأخيرة للسياسي، حيث تم تركيب شاشات ضخمة لتمكين الجميع من مشاهدة الأحداث.

وشارك في الجنازة عدد من الشخصيات السياسية الإيطالية والعالمية البارزة، ومنهم الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجا ميلوني واثنين من نوابها هما أنطونيو تاجاني وماتيو سالفيني، وحزب "فورزا إيطاليا " الذي تزعمه برلسكوني، ورئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد.

كما حضر رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراجي ورئيس حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي مانفريد ويبر.

رئيس الوزراء الإيطالي الراحل برلسكوني سيلفيو برلسكوني الاحتيال الضريبي النشيد الوطني الإيطالي

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