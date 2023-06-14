"المصريين": مشاركة الرئيس بمؤتمر الشباب تعكس إيمانه بقدرتهم على صناعة الحاضر والمستقبل

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، مشاركة الرئيس السيسي في فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بجامعة برج العرب، مؤكدًا أنها مشاركة متميزة من جانب القيادة السياسية، وتؤكد بما لا يدع مجالًا للشك حرص الرئيس السيسي على التواجد في صفوف الشباب والإجابة على كل ما يهم الوطن والمواطن.

وقال “أبو العطا”، في بيان اليوم الأربعاء، إن حضور الرئيس السيسي فعاليات المؤتمر الوطني للشباب يُجسد بكل تأكيد اهتمامه بالشباب والسعي لإشراكهم بفاعلية في صنع القرار بمختلف القضايا الوطنية والاستفادة من طاقاتهم وآرائهم في مد مشروعات التنمية وطرح الرؤى المساهمة في تحويل التحديات الحالية لفرص، موضحًا أن كلمة الرئيس السيسي جاءت في وقتها تمامًا بما حملته من رسائل طمأنة للمصريين بأن مصر تتجه للأمام في مسيرة التنمية رغم الصعوبات التي تواجهها، والشائعات التي تستهدف إثارة الغضب والفوضى في البلاد.

وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أن المواطن المصري في حاجة ماسة لإدراك وفهم طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد، وتأمل خارطة الطريق التي يقود الرئيس بنفسه خطوات تنفيذها للانطلاق نحو المستقبل، موضحًا أن المؤتمر الوطني للشباب ملتقى للحوار المباشر بين الدولة ومؤسساتها المختلفة والشباب المصري الواعد الذي يطمح في مستقبل أفضل لوطنه من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء.

وأوضح أن حوار الرئيس السيسي الصريح في المؤتمر الوطني للشباب يُعد إضافة مهمة لمصر بمعنى الكلمة وخارطة طريق لمستقبل الدولة المصرية، مؤكدًا أن حضور الرئيس السيسي المؤتمر الوطني للشباب يترجم حرصه على مواصلة فتح آفاق جديدة للتلاقي والحوار الدائم مع الشباب.

وأكد أن تلك المنصة الفكرية المهمة دائما ما يكون عنوانها الثقة والارتباط الدائم بين الرئيس السيسي وأبنائه؛ الأمر الذي يخلق حالة من الارتباط بالوطن وبذل الجهد لمواجهة تحدياته انطلاقًا من اليقين الراسخ بقدراتهم لصناعة الحاضر والمستقبل، مشيرًا إلى أن إعلان الرئيس السيسي عن تفاعله المباشر مع شتى القضايا التي يتم عرضها في الحوار الوطني يؤكد الجدية في التعامل مع كافة القضايا محل النقاش، علاوة على أنه يرد على المزاعم التي يروج لها البعض بأن الحوار الوطني بلا فائدة.

وأشار إلى أن تصريحات الرئيس السيسي اليوم تؤكد مُضي الدولة بخطى ثابتة في طريق البناء والإصلاح، للوصول لتغيير ملموس يعود على حياة المواطن المصري بالإيجاب، مؤكدًا أن حرص الرئيس السيسي على الاستماع للمواطنين يكشف ما تتخذه الدولة من سياسات توسيع قاعدة الحوار مع الجميع نحو مستقبل يؤمن حياة أفضل للمصريين.

ولفت إلى أن زيارات الرئيس السيسي الدورية للمحافظات لتفقد المشروعات التي يجري تنفيذها تدعم الثقة بين المواطنين والدولة، وتبني روحا شعبية تستعصي على الانهزام، وغير قابلة للاختراق، موضحًا أن كلمة الرئيس حملت طمأنة بالإصرار على ضخ شرايين تنمية جديدة بمختلف المحافظات، لتحسين مستوى المعيشة للمواطن البسيط.

ونوه بأن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد وهو يعمل بشكل فعال وحقيقي على تمكين الشباب في جميع المجالات، وتدشين جسور للتواصل المباشر معهم لاستثمار طاقاتهم وإبداعاتهم فيما يخدم الوطن ويخلق مزيدًا من الوعي لدى الشباب بحجم التحديات، موضحًا أن المؤتمر الوطني للشباب فرصة حقيقية للتواصل بين الرئيس السيسي وأجهزة الدولة والشعب، لا سيما وأن الرئيس السيسي يحرص على شرح مختلف الأوضاع وما قامت به الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.