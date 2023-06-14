نقيب الفلاحين بالبحيرة عن زيارة الرئيس: أول مرة تحصل في التاريخ

خصص برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، فقرة خاصة من داخل قرية الأبعادية محافظة البحيرة، مع مجموعة من المزارعين داخل القرية.

وقال عبد السميع، النقيب العام للفلاحين بمحافظة البحيرة، إن الرئيس السيسي هو أول رئيس يزور مثل هذه القرى، متابعا: "الرئيس يهتم بمجلس قرية ما بتحصلش في العالم وأول مرة في التاريخ".

وأكمل: الرئيس السيسي أفاد الفلاحين والمزارعين بنسبة 90%، متابعا: تطوير وتبطين الترع ساعد الفلاحين والمزراعين بنسبة 100%.

واسترسل: "كنا بنقول مفيش زراعة أرز العام الحالي لندرة المياه، ولكننا بفضل الرئيس السيسي وتوجيهاته، نجحنا في زراعة الأرز".