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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اوعى تتهور .. الحبس ينتظرك حال القيام بهذا الفعل فى الطريق العام

السجن
السجن

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الفعل الفاضح بالطريق العام وذلك وفقا لقانون العقوبات فيما يلى:

 

"جريمة الفعل الفاضح فى الطريق العام"


ومن أهم شروط هذه الجريمة، هو توافر ركن العلانية، بمعنى أن  يتم الفعل الفاضح فى مكان عام، والفعل الفاضح هو كل فعل خادش للحياء.

وحدد المشرع المادة  رقم 278 من قانون العقوبات المصرى، لعقوبة الفعل الفاضح العلنى والخادش للحياء، والتى تصل إلى الحبس والغرامة.

وتنص المادة 278 من قانون العقوبات المصرى، على أنه:"كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".

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