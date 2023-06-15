متوقعة|خبير تربوي يعلق على الشكاوى المرصودة بلجان الثانوية العامة

علق الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، على الشكاوى والمشكلات المرصودة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 مع انطلاقها مؤخرا.

قال الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس ، من الطبيعي أن تكون هناك مشكلات في امتحانات الثانوية العامة 2023 مثل الغش والتسريب وتأخر دخول الطلاب للجان وغيرها ، لأنه لا يوجد عمل بشري خال من الأخطاء سواء من قبل الملاحظين أو المراقبين أو واضعي الامتحانات.



وأضاف الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس : تزداد الأخطاء مع مركزية امتحانات الثانوية العامة 2023 وتوحيد الامتحانات علي جميع محافظات الجمهورية، وخاصة مع وجود لجان في بعض المحافظات اقل انضباطا من محافظات أخرى.

وأشار إلى أن ضخامة اعداد الطلاب في امتحانات الثانوية العامة 2023 والتي وصلت لـ 783 ألف طالب على مستوى الجمهورية ، يسمح بزيادة احتمالية وجود أعداد من الملاحظين والمراقبين والطلاب غير المنضبطين المتسببين في الغش وفي تسريب الامتحانات.

وأكد أنه قد يكون الطلاب هم السبب في بعض المشكلات المرصودة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 و لكنهم ينسبون هذه المشكلات الى اللجان ، فقد يحضر الطالب متأخرا لسبب أو لآخر للجنة ويتم توقيفه قليلا ثم يدعي ان اللجنة هي من أخرته.

وقال إنه لا بد من الاهتمام بالتحقيق في اي المشكلات العامة التي تصدر من طلاب اي لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 اكثر من الاهتمام بالمشكلات الفردية ، فلابد من التحرك مثلا في شكوى تأخر تسليم اوراق الاسئلة في لجنة معينة ، او تأخر ادخال جميع الطلاب في لجنة اخرى وغير ذلك من المشكلات العامة التي تمس جميع الطلاب ولا تمس طالبا بعينه.

وأضاف أنه غالبا ما تكون مطالب أولياء الأمور من المسؤلين في بعض لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 غير قانونية ، وقد تحيل هؤلاء المسؤلين أنفسهم الي التحقيق مثل المطالبة بإعطاء وقت زيادة للطلاب في بعض لجان امتحانات الثانوية.

وأضاف أن ارتفاع اعمار المعلمين والتوقف عن تعيين معلمين شباب ادى الي عجز هؤلاء المعلمين الكبار عن السيطرة على الطلاب غير الملتزمين.

وبشأن الغش الالكتروني في امتحانات الثانوية العامة 2023 ، قال الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، إن استحداث وسائل تكنولوجية حديثة بشكل يومي ادى الي ظهور اجهزة دقيقة تسمح بتسريب الاسئلة ، وأضاف أنه رغم ان الغش والتسريب مشكلة خطيرة تؤذي الآلاف من الطلاب الملتزمين الا انه يجب وضع ظاهرة التسريب في اطارها الطبيعي فلو حدث الغش او التسريب في لجنة او اثنين او حتى ثلاثة فلن يحدث في آلاف اللجان الاخري وبالتالي سيستفيد منه عدد قليل من الطلاب الغشاشين

وأكد أن انتشار واتساع وسائل التواصل الاجتماعي ادى الي المبالغة الشديدة في اظهار حالات التسريب والغش ، وكأن كل اللجان فيها تسريب وغش بينما الواقع غير ذلك تماما.

وأخيرا قال : نعلم جميعا أن ظاهرة الغش والتسريب حدثت وتحدث منذ سنوات وقد لا تنتهي ، ولكن مع ذلك بملاحظة نتائج الطلاب في امتحانات الثانوية العامة 2023 في تلك السنوات يمكن ملاحظة انخفاض نسب النجاح وشرائح المجموع مما يعني ان مئات الآلاف من الطلاب لم يستفيدوا منه.

وأضاف : ليس منطقيا ان نتوقع نتائج مختلفة في امتحانات الثانوية العامة 2023 مع تشابه المقدمات ، وطالما ظلت معاناة المعلمين من قلة حمايتهم أمنيا ضد بعض الاهالي والطلاب ، وقانونيا حال ضبطهم حالات غش ، مما جعل بعض المعلمين يتغاضون عن تحرير محاضر غش لحماية انفسهم .